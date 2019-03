Cina: caso Meng ha motivazioni politiche

(ANSA) - PECHINO, 8 MAR - Il caso di Meng Wanzhou, a capo della finanza di Huawei e a rischio estradizione negli Usa per le accuse di violazione delle sanzioni all'Iran, "non è puramente giudiziario, ma ha motivazioni politiche". Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha assicurato il sostegno di Pechino alle azioni legali promosse dal colosso delle tlc contro gli Usa, assicurando che la protezione di diritti e interessi legittimi di societa' e individui cinesi. "Speriamo che tutti i pregiudizi vengano superati, ma non saremo agnelli silenziosi".