Contraffazione, un lavoro ai condannati

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAR - Un contratto di lavoro di almeno 18 mesi, rinnovabili, a chi è stato condannato o è indagato per reati connessi alla contraffazione. È la singolare iniziativa di una ditta, la Visone srl, dello stilista partenopeo Francesco Visone, che ha sottoscritto un protocollo d'intesa con gli ideatori dell'iniziativa di inclusione sociale "Verigood" Gennaro Demetrio Paipais e Sergio Pisani. L'azienda potrà avvalersi anche dei benefici legati al reddito di cittadinanza. Il progetto Verigood, un marchio registrato presso il Mise, si pone l'obiettivo di inserire in un circuito legale e regolarmente retribuito coloro che in passato hanno prestato le loro 'competenze' nella realizzazione di borse, portafogli e altri oggetti di pelletteria "taroccati" che alimentano il cospicuo giro della contraffazione delle grandi griffe di moda. La produzione mira a valorizzare le eccellenze della manifattura napoletana. (ANSA).