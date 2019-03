8 marzo: Carfagna, governo alza muro

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Auguro a tutte le donne italiane felicità e benessere, ma anche la possibilità di realizzare le loro ambizioni. Auguro loro istituzioni attente ai bisogni e ai loro diritti, perchè sono ancora tante, troppe, le donne che subiscono abusi, discriminazioni e violenze, ma anche quelle che restano escluse dal mercato del lavoro. In questi mesi abbiamo lottato per provare ad affermare i diritti delle donne, ma spesso abbiamo trovato un muro da parte del governo. Mi auguro che questo 8 marzo serve a tutti per abbattere questo muro e possa consentire di ritrovare quella trasversalità che negli anni passati ci ha consentito di portare avanti battaglie importanti per le donne". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in un video pubblicato su Facebook.