(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Nessun vertice di Governo oggi, vado a Milano, ne parliamo lunedì ". Così il ministro dell'interno Matteo Salvini che, a proposito del Tav, ha aggiunto: "Io sono per fare non per disfare ". Sulle parole di Luigi Di Maio, che lo aveva definito irresponsabile, ha replicato: "Di Maio è un uomo, oggi parlo di donne".