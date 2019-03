Ex pugile pesta a sangue la compagna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAR - Accecato dalla gelosia, ha cominciato a picchiare la compagna sotto gli occhi del figlio di tre anni: calci, schiaffi e pugni in faccia, che l'hanno fatta finire in ospedale con 20 giorni di prognosi. L'episodio di violenza su una donna è avvenuto ieri pomeriggio a Pieve di Cento, nel Bolognese. Vittima, una ragazza di 24 anni, pestata a sangue dal convivente, un 36enne come lei originario del Napoletano. L'uomo, un ex pugile che stava scontando ai domiciliari una condanna per spaccio di droga, è stato arrestato per lesioni personali aggravate dai Carabinieri. A chiamarli è stata una vicina, che aveva sentito il rumore e le grida della giovane. Quando la pattuglia è arrivata, la 24enne si è lanciata incontro ai militari, chiedendo aiuto. Aveva il viso tumefatto e coperto di sangue e avrebbe detto che il compagno l'aveva picchiata dopo una lite scoppiata per la sua gelosia. L'uomo è stato portato in carcere a Ferrara. A quanto pare, era la prima volta che alzava le mani sulla compagna.