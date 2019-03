May, potremmo non uscire mai dall'Ue

(ANSA) - LONDRA, 8 MAR - "Nessuno sa cosa potrà succedere" se la Camera dei Comuni boccerà di nuovo martedì l'accordo sulla Brexit proposto da Theresa May. Lo ha detto la stessa premier Tory in un discorso in una fabbrica di Grimsby, lanciando al riguardo un avvertimento ai deputati brexiteer del suo partito. La scelta di martedì "è cruciale", ha ammonito: rigettare il deal "significa che nessuno sa cosa potrà succedere: potremmo non uscire dall'Ue per molti mesi, potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e potremmo non uscire del tutto".