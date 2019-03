(ANSA) - PECHINO, 8 MAR - La Cina sollecita a non interferire nella crisi venezuelana, rilevando che la storia ha dato una chiara lezione per "non seguire le stesse e disastose strade". Il ministro degli Esteri Wang Yi, nella conferenza stampa a margine del Congresso nazionale del popolo (sessione annuale del parlamento), ha rinnovato l'invito a evitare gli affari interni di un altro Paese che dovrebbero essere decisi "dalle sue stesse persone. Interferenze esterne e sanzioni esaspereranno le tensioni permettendo il ritorno incontrollato della legge della giungla".