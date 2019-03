Kosovo: Belgrado respinge piattaforma

(ANSAmed) - BELGRADO, 8 MAR - A Belgrado si è tenuta una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale convocata d'urgenza ieri sera dal presidente serbo Aleksandar Vucic dopo che il parlamento kosovaro ha approvato una 'piattaforma' per la fase finale del dialogo ritenuta inaccettabile da Belgrado. Il documento, infatti, dando per acquisita l'indipendenza del Kosovo e l'intangibilità dei suoi confini, prevede come esito del negoziato il reciproco riconoscimento fra Belgrado e Pristina e l'ammissione del Kosovo all'Onu, al Consiglio d'Europa e alle altre principali organizzazioni internazionali. Per la dirigenza serba si tratta di una posizione che pone praticamente fine al dialogo e dimostra la volontà di Pristina di non voler alcun accordo di compromesso ma solo il riconoscimento dell'indipendenza. Vucic ha parlato prima con il sottosegretario di stato Usa agli affari politici David Hale, che ha ribadito l'invito degli Usa all'abolizione dei dazi doganali imposti da Pristina sull'import serbo e bosniaco. No comment dell'Ue.