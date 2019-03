Iraq,'pena di morte per foreign fighter'

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Il Presidente dell'Iraq, Barham Salih, ha reso noto che è prevista la pena di morte per i combattenti stranieri dell'ISIS, noti come foreign fighters. Lo riporta Al Jazeera. I combattenti dell'ISIS "verranno processati secondo la legge del'Iraq e possono essere condannati a morte" ha dichiarato il Presidente iracheno. "Vi sono certi casi in cui alcuni foreign fighters sono stati implicati in casi di terrorismo sul territorio iracheno o contro cittadini iracheni. In questi casi la legge irachena ha la precedenza" ha dichiarato Salih. Sono diversi i foreign fighter di origine europea che si trovano ancora in Iraq e Siria.