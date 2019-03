Parigi valuta referendum con europee

(ANSA) - PARIGI, 8 MAR - Il governo francese non esclude la possibilità di organizzare un referendum il 26 maggio, in coincidenza con le elezioni europee: lo ha detto la segretaria di Stato, Emmanuelle Wargon, all'indomani di simili dichiarazioni pronunciate da Emmanuel Macron. Intervistata da Europe 1, la ministra ha confermato di "non preclude al momento alcuna decisione, tutte le idee sono sul tavolo, incluso un referendum nel giorno delle europee". Tra le principali rivendicazioni dei gilet gialli c'è quella di introdurre in Francia il cosiddetto 'Ric', una sorta di referendum di iniziativa popolare attualmente non previsto dall'ordinamento. "Il presidente vuole darsi del tempo prima di decidere", ha aggiunto la responsabile governativa, che in questi ultimi mesi è stata tra le più attive partecipanti nel cosiddetto 'Grand Débat' - il 'Grande Dibattito Nazionale' voluto da Macron per placare la rabbia dei gilet gialli.