Brasile, una donna uccisa ogni due ore

(ANSA) - BRASILIA, 8 MAR - Nel 2018 in Brasile sono state uccise 4.254 donne, praticamente una ogni 2 ore, e il numero di femminicidi è aumentato dell'8,4%: è quanto emerge da un rapporto elaborato a partire da uno studio del Nucleo sulla violenza dell'Università di San Paolo (Usp), pubblicato in occasione della Giornata internazionale della donna. Quattro anni dopo la promulgazione nel Paese sudamericano della Legge sul femminicidio, l'anno scorso 1135 donne sono state assassinate secondo un rapporto dell'Osservatorio sulla violenza del sito G1, basato su dati dell'Usp e del Forum brasiliano sulla pubblica sicurezza. Per gli esperti, è importante registrare tanto il numero di donne vittime di omicidio quanto il numero di quelle sopravvissute ai tentativi di femminicidio, per poter elaborare una mappa più rigorosa della violenza di genere.