Algeria:'tutti sanno Bouteflika è morto'

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Il candidato alle presidenziali in Algeria, Rachid Nekkaz, è stato fermato dalle forze dell'ordine svizzere davanti all'ospedale di Ginevra dove è ricoverato l'anziano presidente Abdelaziz Bouteflika, che ha intenzione di candidarsi per un quinto mandato nelle elezioni di aprile. Lo riferisce il sito della Tribune de Genève, aggiungendo che Nekkaz era "insieme a un centinaio di concittadini". Ieri sera in un'intervista a Europe 1, l'uomo d'affari franco-algerino aveva annunciato di volersi recare a Ginevra "per vedere" di persona se Bouteflika "sta bene", "quando tutti quanti sanno che è morto". Il Consiglio costituzione algerino, scrivono i media francesi, ha respinto la candidatura di Nekkaz a causa della sua nazionalità francese. L'oppositore avrebbe quindi deciso di candidare un suo cugino omonimo che, in caso di vittoria, creerebbe l'incarico di vicepresidente apposta per lui che, di fatto, guiderebbe l'Algeria.