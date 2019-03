Vaccini:immunodepresso tornerà a scuola

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Tornerà a scuola il bimbo di sette anni guarito dalla leucemia ma impossibilitato a rientrare in classe per la presenza di alunni non vaccinati. La Asl Roma2 informa infatti che nell'istituto di via Bobbio si è arrivati al 99% dei bimbi vaccinati e ciò garantirà il ritorno dell'alunno. "La copertura vaccinale ai fini della frequenza scolastica nella comunità scolastica del plesso di via Bobbio a Roma, è eccellente attestandosi al 99% di soggetti regolarmente immunizzati, ben oltre l'obiettivo fissato dai piani di prevenzione vaccinale", spiega la Asl. "Nello specifico, dei 101 alunni che frequentano il plesso, tutti i compagni di classe del bambino risultano in regola così come quelli delle altre classi, fatta eccezione per un alunno la cui particolare situazione sanitaria è tutt'ora oggetto di valutazione da parte del personale medico di questa Asl", conclude la nota.