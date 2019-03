(ANSA) - MOSCA, 8 MAR - "Conseguire successi è nel carattere delle nostre donne. Fate in tempo a fare tutto, sia nel lavoro sia a casa, e rimanete belle, affascinanti, centro di attrazione di tutta la famiglia, che unite con il vostro amore capace di ispirare e sostenere, riscaldare e consolare". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un video di auguri alle donne pubblicato oggi sul sito del Cremlino in occasione dell'8 marzo, che in Russia è festa nazionale. Putin ha fatto riferimento non solo alle donne come lavoratrici, ma anche come madri, e ha dichiarato che "la grande felicità della maternità e dell'educazione" dei figli "rafforza quei valori tradizionali di cui la Russia è sempre stata forte". "E' difficile - ha inoltre affermato Putin - immaginarsi la storia e lo sviluppo del nostro Paese senza il contributo costruttivo delle grandi donne russe. E oggi - ha aggiunto rivolgendosi alle donne - tutte le vette professionali sono per voi raggiungibili". (ANSA)