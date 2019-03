(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO, 8 MAR - Un imprenditore, Giuseppe Caterisano, di 67 anni, è stato ucciso in un agguato oggi pomeriggio a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri e dalla Squadra mobile di Crotone, una persona non identificata ha bussato alla porta di casa di Caterisano, che viveva solo, e quando l'imprenditore si é affacciato gli ha sparato contro alcuni colpi di pistola, uccidendolo all'istante. Riguardo al movente dell'omicidio, al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Caterisano, nell'aprile del 2013, era stato arrestato con l'accusa di detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di stupefacenti.