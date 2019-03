(ANSA) - NEW YORK, 8 MAR - Le grandi aziende tecnologiche hanno "troppo potere sulla nostra economia, sulla nostra società e sulla nostra democrazia". E' con queste parole che la senatrice democratica candidata alla Casa Bianca Elizabeth Warren dichiara guerra alle big della Silicon Valley, chiedendo che siano separate e divise in modo da limitarne l'influenza. Un messaggio chiaro a giganti quali Amazon e Facebook. L'affondo di Warren sulle big dell'hi-tech segue la guerra che la 'paladina anti-Wall Street', così come è conosciuta, ha condotto per anni contro le grandi banche americane.