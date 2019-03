Rapine, estorsioni e pestaggi: arrestata una baby gang

Individuata dalla polizia una agguerrita baby gang che imperversava principalmente nella zona della fermata metro di Acilia, nel quadrante sud di Roma, ma anche in altre zone della Capitale.

Estorsioni, furti, rapine e pestaggi, i reati di cui dovranno rispondere, a vario titolo, 4 minorenni, di cui tre raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, scattate alcuni mesi fa, sono state condotte dagli agenti del commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro.

I dettagli saranno illustrati alle 11 nel corso di unass conferenza stampa che si terrà negli uffici del Commissariato Lido, in viale Giuseppe Genoese Zerbi ad Ostia.