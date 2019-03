Assalto autocisterna latte nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 9 MAR - Due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato un'autocisterna che trasportava latte. Il mezzo si trovava in territorio comunale di Torralba (Sassari) ed era diretto al caseificio "Fratelli Pinna" di Thiesi. L'autista è stato fatto scendere e allontanare dai due, che poi hanno dato fuoco all'autocisterna senza sversare il latte in strada. L'ennesimo assalto ad una autocisterna del latte in Sardegna arriva a meno di 24 ore dall'accordo raggiunto ieri a Sassari da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, governo e Regione Sardegna al termine del tavolo convocato dal prefetto Giuseppe Marani. Accordo che prevede un prezzo iniziale del latte di 74 centesimi al litro. L'assalto è avvenuto verso le 6.30, quando l'autotrasportatore non aveva ancora completato il giro della raccolta del latte destinato al caseificio di Thiesi. Sul fatto indagano i carabinieri del comando provinciale di Sassari e della compagnia di Bonorva.