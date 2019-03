Nardi e Ballard sono morti: individuati i corpi sul Nanga Parbat

«Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom». Lo annuncia su twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo.

Nardi stava scrivendo una biografia, che sarà pubblicata da Einaudi. La finirà Alessandra Carati, come lui ha lasciato scritto

Uscirà da Einaudi Stile Libero l'incredibile storia che Daniele Nardi ha iniziato a scrivere insieme ad Alessandra Carati, con cui è rimasto in contatto fino ai giorni immediatamente precedenti la scomparsa. Lo rende noto la casa editrice. «Se non dovessi tornare dalla spedizione desidero che Alessandra Carati continui a scrivere la nostra storia» inizia così la lettera che Daniele ha lasciato ad Alessandra e che lei ha portato con sé rientrando dal campo base sul Nanga Parbat nel gennaio 2019, dove era arrivata per seguire i preparativi alla scalata invernale dell’inviolato sperone Mummery. I due avevano cominciato a lavorare al libro a maggio. E' l’avventura di un ragazzo che partendo da Sezze, in provincia di Latina, ha rincorso il sogno di lasciare la propria firma nel mondo dell’alpinismo estremo. Un racconto che culmina nella cronaca di un’impresa straordinaria, interrotta a poco dalla sua conclusione. Daniele pratica lo stile alpino, un modo "pulito" di affrontare le montagne; il motto di Mummery "by fair means" ha ispirato ogni suo passo. Ed è un visionario, come tutti i grandi esploratori.



La famiglia di Nardi: "Abbiamo accettato e condiviso il suo ideale"

«Daniele rimarrà un marito, un padre, un figlio, un fratello e un amico perso per un ideale che, fin dall’inizio, abbiamo accettato, rispettato e condiviso». Lo scrive su facebook la famiglia di Daniele Nardi, deceduto sullo sperone Mummery del Nanga Parbat assieme al compagno di scalata Tom Ballard. «Siamo affranti dal dolore; vi comunichiamo che le ricerche di Daniele e Tom sono concluse. Una parte di loro rimarrà per sempre al Nanga Parbat», aggiungono i familiari di Nardi. «Il dolore è forte; davanti a fatti oggettivi e, dopo aver fatto tutto il possibile per le ricerche, - proseguono - dobbiamo accettare l’accaduto».