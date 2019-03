Con gilet gialli anche i gilet rosa

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Nuovo weekend di mobilitazione per il movimento dei 'Gilet gialli' in Francia giunto al suo 'atto 17': oggi si parte dagli Champs-Elysées a Parigi - dove in mattinata si è tenuto un sit-in - con l'obiettivo di "far convergere tutte le mobilitazioni". Così un centinaio di 'gilet gialli' si sono radunati davanti all'Arco di Trionfo, unendosi ai 'gilet rossi' (che rappresentano le maestre d'asilo) e i 'gilet rosa' delle donne che manifestano per la parità di genere, all'indomani dell'8 marzo. Lo riferiscono i media locali. Dopo circa quattro mesi dalla sua nascita e il balletto di cifre sulla partecipazione che, secondo diverse fonti, è andata riducendosi con il passare delle settimane, il movimento dei 'gilet gialli' guarda adesso alla grande giornata di mobilitazione nazionale del prossimo 16 marzo per fare anche il punto sul suo percorso fin qui.