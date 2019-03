(ANSA) - IL CAIRO, 9 MAR - Col chiaro intento di fiaccare l'impulso degli studenti universitari alla protesta contro un quinto mandato del malato presidente Abdelaziz Bouteflika, il ministero dell'Insegnamento superiore e ricerca scientifica ha anticipato di dieci giorni a domani l'inizio delle vacanze di primavera, prolungandole inoltre da due a tre settimane fino al 4 aprile. Lo segnalano media algerini. Il dicastero non ha precisato il motivo dell'anticipo e prolungamento delle ferie, ma il sito di notizie Dia constata che "il ministero ha preso questa decisione al fine di rompere il movimento di scioperi condotto dagli studenti che sono usciti a più riprese per marciare ad Algeri e in tutti province del Paese".