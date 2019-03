La Polizia di Londra ha chiuso Police Westminster Bridge e Victoria Embankment nel centro della città in seguito ad un allarme per un veicolo sospetto. Lo scrive l'Evening Standard. La zona intorno a Parliament Square è stata cordonata. «La Polizia si trova sul posto a Victoria a Embankment in seguito a segnalazioni di un veicolo sospetto», ha riferito un portavoce della Polizia.