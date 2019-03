Padre Shamima, Gb le ridia cittadinanza

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Il padre della 'sposa dell'Isis' Shamima Begum ha rivolto un appello al Regno Unito perché non revochi la cittadinanza alla figlia, nata in Gran Bretagna da famiglia bengalese, scappata in Siria minorenne e che ora, a 19 anni, vorrebbe ritornare con il suo neonato di poche settimane. Figlio che ieri, fra l'altro, il suo avvocato ha detto che potrebbe essere morto. "La mia bambina aveva solo 15 anni quando è fuggita (in Siria), era immatura", ha dichiarato alla BBC dal Bangladesh il padre, Ahmed Ali. "Non si rendeva conto di quello che faceva", ha aggiunto. "Chiederei al governo britannico di non revocarle la cittadinanza, di restituirgliela. E se è colpevole, riportarla in Gran Bretagna e punirla lì". Shamima aveva espresso a un giornalista il desiderio di tornare, raccontando di aver subito abusi durante la sua vita da sposa nel 'Califfato' e di essere pentita. Poi si è rammaricata di aver fatto le sue esternazioni ed è stata allontanata dal campo profughi di Al Hol, dove ha ricevuto minacce di morte.