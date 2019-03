Messico, assalto a nigh club, 14 morti

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 9 MAR - Un commando armato ha assaltato la notte scorsa un night club di Salamanca, in Messico, sparando all'impazzata sui presenti e uccidendo almeno 14 persone fra clienti e membri dello staff. Lo riferisce la tv Milenio di Città del Messico. Fonti del governo dello Stato di Guanajuato hanno reso noto che la banda è giunta prima dell'alba davanti alla porta del 'La Playa Men's Club' sulla Avenida del Trabajo e che, senza proferire parola, ha cominciato a sparare sui presenti. Oltre ai morti, altre cinque persone sono rimaste ferite. Al termine dell'attacco, durato pochi minuti, i malviventi sono fuggiti a bordo del veicolo che li attendeva all'esterno. La polizia ha aperto una caccia all'uomo per cercare di localizzare gli aggressori, per il momento però senza successo.