Travolto mentre attraversa binari

(ANSA)- CASTRONNO (VARESE), 10 MAR - Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un treno mentre attraversava i binari, questa mattina all'interno della stazione ferroviaria di Castronno, nel varesotto. A quanto emerso il ragazzo, sudamericano di 25 anni, non si sarebbe accorto del convoglio in arrivo e ha continuato a camminare sulle rotaie nonostante i divieti. Soccorso, è stato trasportato in serie condizioni in ospedale a Varese.