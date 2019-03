Tv, Bouteflika torna oggi in Algeria

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika rientra oggi in Algeria dopo due settimane trascorse a curarsi in un ospedale svizzero. Lo annuncia la tv locale Ennahar Tv. Venerdì scorso centinaia di migliaia di persone si sono riversate in strada per l'ennesima protesta contro l'annunciata quinta candidatura di Bouteflika alle presidenziali del 18 aprile.