Europee: Puigdemont capolista PdeCat

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Carles Puigdemont sarà capolista del Partito Democratico Europeo Catalano alle Europee del 26 maggio. Lo ha annunciato il direttivo del PDeCat, sottolineando che l'obiettivo è avere una "voce libera" per portare a Bruxelles la battaglia politica per l'indipendenza della Catalogna. Lo riferisce La Vanguardia. L'ex leader del governo catalano, in auto-esilio in Belgio dopo lo scontro con Madrid sul referendum secessionista, ha spiegato su Twitter che "è arrivato il momento di fare un altro passo per internazionalizzare il diritto all'autodeterminazione della Catalogna partendo dal cuore dell'Europa, per tutto il mondo".