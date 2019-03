Tanti messaggi sui social per ricordare Daniele Nardi. Il 21 febbraio su Facebook l'ultimo video dal campo base

"Non riesco ancora a credere che siate rimasti lassù Caspiterina ho sperato fino all'ultimo". "Il corpo non è che un fragile involucro dell'anima". "Fervido esempio di vita vissuta in nome dei propri valori ed alimentata dalle proprie passioni: grazie Daniele Nardi". Sono alcuni dei messaggi postati su Facebook per ricordare Daniele Nardi, l'alpinista che ha perso la vita sul Nanga Parbat assieme a Tom Ballard.

Sulla sua pagina Facebook sono ancora tante le persone che lasciano messaggi e che discutono sull'impresa di Nardi e sui rischi che stava correndo. C'è chi pensa che fossero rischi esagerati e chi difende l'alpinista, sottolineando che aveva coraggio e che, in ogni caso, aveva fatto una scelta di vita da rispettare.

Nelle scorse settimane era lo stesso Nardi a dare aggiornamenti sulla sua scalata, postando anche dei video dall'Himalaya. L'ultimo video è stato pubblicato nel pomeriggio del 21 febbraio. L'alpinista mostra il campo base e spiega che le nevicate sono abbondanti. Il giorno successivo sarebbe stato possibile capire in che modo la spedizione avrebbe potuto proseguire.

Ecco il video: