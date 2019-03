Giudice Ginsburg compie anni, tributo Ny

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Brooklyn vuole fare un regalo alla sua 'eroina', la giudice liberal della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, dedicandole un edificio municipale in occasione del suo 86/mo compleanno, il prossimo 15 marzo. Nell'area di Brooklyn, New York, dove è nata, sono previsti festeggiamenti in grande stile per Ginsburg: fra questi, una festa finalizzata a convincere le autorità locali a dedicarle al suo uno degli edifici municipali. La giudice liberal è 'venerata' dai democratici, soprattutto i giovanissimi, che la ritengono un'icona, con una fama pari a Serena Williams e Beyoncè.