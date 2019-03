Bouteflika rientra in Algeria dopo cure

(ANSA) - IL CAIRO, 10 MAR - "Il presidente della Repubblica Abdelaziz Bouteflika è tornato oggi in patria dopo aver lasciato l'ospedale di Ginevra, in Svizzera". Lo riferisce il sito della tv Ennahar, riferendosi al ricovero iniziato il 24 febbraio e presentato a livello ufficiale come necessario per controlli "di routine". Il capo di Stato algerino, 82 anni, è stato colpito da un ictus cerebrale nel 2013 e da allora è apparso solo raramente in pubblico, si sposta su sedia a rotelle e ha difficoltà a parlare. La sua quinta ricandidatura alla guida dell'Algeria nelle elezioni del mese prossimo ha innescato ampie manifestazioni di protesta nel Paese nordafricano.