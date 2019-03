Morte Kim Jong-nam, liberata donna

(ANSA) - PECHINO, 11 MAR - Le autorità malesi hanno rilasciato Siti Aisyah dopo il ritiro delle accuse per l'omicidio di Kim Jong-nam, fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, avvenuto a febbraio 2017 all'aeroporto di Kuala Lumpur. "Sono sorpresa e molto felice. Non me l'aspettavo", sono state le prime parole della donna, lasciando il tribunale, secondo i media locali. Ad agosto era stata riNviata a giudizio con una donna vietnamita, Doan Thi Huong: entrambe erano sospettate di aver usato l'agente Vx, un gas nervino, per l'omicidio.