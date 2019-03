Mercantile arenato: nave disincagliata

(ANSA) - BARI, 11 MAR - E' stata disincagliata e trainata al largo la nave turca Efe Murat incagliata dal 23 febbraio scorso a ridosso dei frangiflutti della spiaggia barese di Pane e Pomodoro durante una mareggiata. Non appena saranno concluse le verifiche per attestare l'effettiva capacità di galleggiamento in navigazione del mercantile, la nave sarà trainata in porto dove, dopo le 9.30 è previsto l'attracco al molo san Cataldo. Le manovre di disincaglio, cominciate ieri sera, sono proseguite per tutta la notte e la nave è stata liberata attorno alle 5.30 con l'arrivo del picco di alta marea. Due potenti rimorchiatori hanno prima fatto ruotare la prua della nave di 180 gradi e hanno poi continuato a farla ruotare di pochi gradi a destra e a sinistra spostandola verso il largo sino a che, all'alba, anche la poppa si è liberata grazie anche all'arrivo dell'alta marea. "E' stato evitato un disastro ambientale - ha commentato il sindaco Decaro su Fb - e quella nave arenata sulla spiaggia resterà solo un ricordo curioso".