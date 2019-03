Cade in Arno a Firenze, Vvf lo salvano

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Un 25enne di origine straniera è caduto questa notte in Arno a Firenze, nei pressi del ponte alle Grazie, ed è stato tratto in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Ancora ignote le cause dell'accaduto ma sarebbe da escludersi un tentativo di suicidio. Portato a riva il 25enne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.