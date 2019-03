(ANSA) - PORTOVESME (SUD SARDEGNA), 11 MAR - Per oltre due ore un lavoratore ex Alcoa è rimasto a 20 metri di altezza su un traliccio dell'energia elettrica davanti ai cancelli dello stabilimento della Sider Alloys (ex Alcoa) di Portovesme. La protesta è arrivata in concomitanza con l'assemblea di un gruppo di lavoratori - riuniti nel movimento ex lavoratori Alcoa - che si sono ritrovati proprio davanti alla fabbrica per fare il punto sulla vertenza e 'per mantenere alta l'attenzione' sugli ammortizzatori sociali e del riavvio della produzione. L'operaio ha concluso la protesta dopo essere stato più volte invitato dagli stessi colleghi a desistere. Sul posto hanno operato i carabinieri, la Polizia e i vigili del fuoco.