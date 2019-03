(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - È stato imbrattato con vernice rossa il monumento 'L'Amor Patrio e il Valore Militare' di Giuseppe Romagnoli, ricollocato il 28 febbraio scorso sulla facciata di Palazzo D'Accursio, sede del Comune di Bologna. L'atto vandalico è avvenuto la scorsa notte. Gli autori hanno probabilmente lanciato da lontano la vernice, che ha colpito sia il monumento collocato in alto, sia la targa che si trova in basso. L'opera in bronzo era tornata al proprio posto, dal quale era stata rimossa nel 1943 con un'ordinanza della Repubblica di Salò, dopo un complesso progetto di restauro sostenuto dall'imprenditore bolognese Francesco Amante in collaborazione con il Comune e la Soprintendenza.