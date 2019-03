Estorsione a gioielliere, tre arresti Cc

(ANSA) - CATANIA, 11 MAR - Per ottenere soldi e oro da un gioielliere di Grammichele, che 'accusavano' strumentalmente di avere ricettato oggetti rubati a casa di uno di loro, lo hanno minacciato di gravi rappresaglie e anche di morte. La vittima temendo per la sua vita ha consegnato loro in più riprese denaro e oggetti preziosi, senza però che le minacce finissero. Così ha denunciato le estorsioni ai carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato, dopo l'ennesima 'consegna', Massimo Michele Grosso, di 37 anni, e Antonio Amoroso, di 33. Un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata poi emessa dal Gip di Caltagirone per il terzo indagato, Rosario Amoroso, di 29 anni. Le estorsioni, secondo l'accusa, sono iniziate il 22 febbraio scorso, con la consegna di 30 grammi d'oro e di 500 euro, e sono proseguite nei giorni seguenti, con la dazione di collane d'oro. Tra le minacce pronunciate: "se non ci accontenti ti finisce male". Uno di loro, brandendo una spada, gli ha anche detto: "ti ammazzo".