Ponte Genova: Bono, anticiperemo tempi

(ANSA) - VERONA, 11 MAR - "Del Ponte si parla in tutto il mondo. Ce la metteremo tutta non solo per farlo nei tempi previsti, ma già oggi annunciamo che possiamo anticipare di 10-15 giorni". Lo ha detto l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, nel corso della cerimonia di apertura dello stabilimento Infrastrutture, a Valeggio sul Mincio (Verona), a proposito del Ponte di Genova. "Quando ci siamo offerti di costruire il ponte c'era chi mi prendeva in giro. E oggi siamo qui", ha poi affermato Bono. "Siamo entrati nel settore non per fare concorrenza a privati ma per evitare che questo settore sparisse dalla scena nazionale. E se sparisce un settore sparisce anche la cultura che si porta appresso. Se non ci sono industrie non abbiamo professori, alunni e sicurezza per il lavoro futuro", ha concluso.