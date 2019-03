Gb, rogo distrugge osservatorio Shetland

(ANSA) - LONDRA, 11 MAR - Un incendio divampato nella notte per cause ancora da accertare ha distrutto sull'isola di Fair, nell'arcipelago delle Shetland, a nord della Scozia, un osservatorio ornitologico di fama internazionale, frequentato durante la bella stagione da turisti e appassionati. Lo riferisce la Bbc, al pari di altri media britannici, precisando che non ci sono state vittime e che è rimasta illesa la famiglia di un addetto alloggiata con due figli in una casa adiacente. Le fiamme sono state spente grazie all'intervento di squadre speciali dei vigili del fuoco arrivate sull'isola in elicottero e via mare. Ma la struttura - comprendente una foresteria che in questo periodo dell'anno non ospita viaggiatori - è stata totalmente devastata. "Tutto è andato perduto, è una notizia assolutamente tragica", ha commentato Roy Dennis, presidente dell'osservatorio, un sito la cui notorietà è legata al passaggio di numerose specie di uccelli migratori.