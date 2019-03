Brambilla è il nuovo direttore di Qn-Quotidiano nazionale

L'ex direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, è il nuovo direttore del Qn-Quotidiano nazionale. Lo ha nominato l’editore Andrea Riffeser Monti. Brambilla firmerà il primo numero in edicola sabato 16 marzo.

Prende il posto di Paolo Giacomin, che rimane alla direzione del Resto del Carlino. L’editore lo ringrazia «per il lavoro svolto nell’ultimo anno, che ha visto Qn confermarsi al vertice tra i quotidiani d’informazione più venduti in edicola e più letti sul territorio nazionale. Formula al nuovo direttore Michele Brambilla i migliori auguri di buon lavoro e a Paolo Giacomin, da quasi trent'anni all’interno del Gruppo».

Michele Brambilla, 60 anni, ha iniziato la sua carriera nella redazione de Il Corriere della Sera, per poi passare alla direzione de La Provincia di Como, Lecco, Sondrio e Varese. E' stato vicedirettore di Libero, Il Giornale, La Stampa e, fino al 28 febbraio, direttore della Gazzetta di Parma.