Aereo caduto: lutto all'Onu di Ginevra

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Lutto al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra per le vittime dell'aereo caduto in Etiopia tra le quali figurano molti rappresentanti dell'Onu. Le bandiere dei Paesi membri che sventolano fuori del palazzo sono state rimosse ed è rimasto solo il vessillo azzurro delle Nazioni Unite esposto a mezz'asta. Un minuto di silenzio è stato osservato in apertura dei lavori della quarantesima sessione del Consiglio dei diritti umani. Michael Moller, Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra ha dichiarato che l'incidente aereo, costato la vita a 157 persone tra cui membri Onu e delegati in viaggio verso l'Assemblea Onu per l'ambiente a Nairobi, è stato ''uno choc profondo per tutti''. Moller ha dunque espresso ''solidarietà ai familiari delle vittime'' esortandoli ad avere ''forza e coraggio in questo difficile momento''.