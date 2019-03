(ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - "E' un giorno triste per la nostra organizzazione. Il terribile incidente aereo in Etiopia ha tolto la vita a tutti coloro che erano a bordo, tra cui almeno 21 nostri colleghi Onu, secondo le ultime informazioni": lo ha detto il segretario generale, Antonio Guterres. "I nostri colleghi caduti erano donne e uomini, professionisti giovani e funzionari esperti, da tutti gli angoli del globo - ha aggiunto -. Avevano una cosa in comune, lo spirito di servire la gente nel mondo e renderlo un posto migliore per tutti".