(ANSA) - ISTANBUL, 11 MAR - L'ambasciatore del Belgio in Turchia, Michel Malherbe, è stato convocato presso il ministero degli Esteri di Ankara. L'iniziativa di protesta diplomatica è stata decisa per comunicargli il "disappunto" del governo di Recep Tayyip Erdogan a seguito della decisione di venerdì scorso della Corte d'appello di Bruxelles di non processare per terrorismo 36 sospetti militanti del Pkk. Lo riferiscono fonti diplomatiche turche.