(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Lei è una, ma non siete in pochi tra i cittadini italiani che siete ossessionati della Tav. Io ho un problema più grande: la ripresa dell'Italia, lanciare il sistema delle infrastrutture in Italia, magari con la Tav avessimo risolto il problema". Lo afferma, a margine della sua visita a sorpresa al Roxy Bar alla periferia di Roma, il premier Giuseppe Conte interpellato sul caso Tav.