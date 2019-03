(ANSA) - MILANO, 11 MAR - La Lega ha organizzato per metà aprile a Roma un incontro con gli alleati a livello europeo. Il segretario Matteo Salvini lo ha spiegato in conferenza stampa a Milano dopo il consiglio federale in cui si è parlato delle candidature per il parlamento di Strasburgo e per le amministrative. "Abbiamo tutta la responsabilità di essere la prima forza politica di questo Paese e dopo il 26 maggio - ha aggiunto - la forza politica italiana di riferimento a livello continentale".