(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - Nella proposta di bilancio per il 2020, Donald Trump propone tra l'altro di aumentare le spese della difesa del 4% sino a 750 miliardi di dollari e di tagliare gli aiuti all'estero di 13 miliardi di dollari. Lo hanno anticipato fonti della Casa Bianca. La scure dovrebbe abbattersi anche sul welfare (22 mld dlr), sui buoni alimentari (17 mld dlr). Tagli anche per il dipartimento di stato (23%), l'agenzia per la protezione dell'ambiente (31%) e i trasporti (22%).