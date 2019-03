I carabinieri hanno denunciato un uomo di 41 anni, residente in provincia di Bergamo, colpevole di avere abbandonato l’anziana madre in auto per andare a vedere una mostra canina. Il fatto è accaduto a Casteggio (Pavia), in Oltrepò Pavese.

I militari sono intervenuti su richiesta di alcuni passanti, che avevano notato una donna anziana su un’auto in evidente stato di sofferenza. I carabinieri hanno appurato che il figlio aveva chiuso la madre a bordo della vettura.

La pensionata, 73 anni, è incapace di muoversi autonomamente perché affetta da una grave malattia degenerativa. L’anziana è stata subito soccorsa e affidata alle cure di altri parenti; il figlio è stato denunciato alla Procura di Pavia.