Afghanistan: decine di morti in scontri

(ANSA) - KABUL, 12 MAR - Almeno 13 soldati sono stati uccisi dai talebani in una battaglia in corso da tre giorni nella provincia di Baghdis, nell'ovest del Paese, dove i ribelli hanno attaccato diversi checkpoint controllati dall'esercito. Un portavoce del governo provinciale ha riferito che una decina di altri soldati risultano dispersi. La battaglia, secondo la stessa fonte, è scoppiata sabato scorso nel distretto di Bala Murghab. L'esercito ha sferrato diversi attacchi aerei e chiesto rinforzi. Quarantadue ribelli sarebbero rimasti uccisi e 15 militari feriti. Un membro del consiglio provinciale ha poi riferito di 20 soldati uccisi e altrettanti dispersi. Secondo le autorità i combattimenti sono poi proseguiti con scontri sporadici in aree remote della provincia. I talebani hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi.