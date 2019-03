Aereo caduto: diverse compagnie dicono stop al Boeing 737 Max

Anche l’Australia sospende tutti i voli dell’aereo Boeing 737 Max 8, lo stesso modello coinvolto nel disastro della Ethiopian Airlines. E la lista di chi ha deciso di lasciare a terra il velivolo si allunga con la coereana Eastar Jet, nonchè con Aerolineas Argentinas. Intanto il costruttore annuncia che procederà ad un aggiornamento del software dell’intera flotta dei 737 Max 8. Ieri la società è affondata a Wall street. L'agenzia europea ha attivato un monitoraggio, ma non ferma i voli: 'Presto per deciderè La compagnia Aerolineas Argentinas ha disposto un «riposo obbligato» per i suoi cinque Boeing 737 Max 8 a seguito dell’incidente di un simile velivolo di Ethiopian Airlines che ha causato la morte di 157 persone.

In un comunicato la compagnia ha precisato che «il fermo degli aerei permetterà una loro ispezione e successivamente, secondo quanto comunicherà il costruttore Boeing, si deciderà se torneranno a volare».