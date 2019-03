Autisti Flixbus, ammanettati da francesi

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Due autisti di un pullman della compagnia di trasporto passeggeri Flixbus hanno denunciato di essere stati fermati dalla gendarmerie francese, "ammanettati, portati nelle guardine e imprigionati in una cella" per ore, con l'accusa di favoreggiamento della immigrazione clandestina per avere trasportato passeggeri non in regola con i visti di ingresso in Francia. Secondo quanto riportano le cronache, i due autisti, in viaggio da Firenze a Barcellona, sono stati fermati intorno alle 23 di sabato pochi chilometri dopo il confine di Ventimiglia per un controllo. "Di solito se ci sono persone non in regola vengono fatte scendere - hanno riferito a La Repubblica - ma sabato uno dei gendarmi era nervosissimo e urlava contro tutti. Siamo rimasti fermi ore, c'era anche un bambino di due anni spaventato. Siamo stati rilasciati il giorno dopo alle 15". La compagnia segnalerà l'accaduto al ministero degli Esteri.