(ANSA) - SAN VITO DI CADORE (BELLUNO), 12 MAR - Un enorme masso precipitato con una frana di sassi staccatasi dalle cime sopra San Vito di Cadore ha colpito stamani il rifugio Scotter-Palatini, a 1580 metri di quota. Non vi sono feriti. Nel rifugio c'era solo una dipendente, uscita pochi istanti prima che la sua stanza venisse colpita dal masso, e rimasta incolume. La roccia, del peso di diverse tonnellate, ha sfondato il tetto e devastato la parte posteriore della struttura. Le prime rocce si sono staccate in nottata dalla Cima Belprà. Poi verso le 7 del mattino un rombo ha preceduto il masso più grande che ha centrato in pieno il rifugio. Altre scariche di sassi sono continuate anche successivamente, finendo fin sul tracciato della pista da sci sottostante. Oggi era il primo giorno di chiusura degli impianti a San Vito, dopo la stagione invernale. In altri giorni, quindi, le rocce sarebbero potute precipitare sul tracciato occupato dagli sciatori.